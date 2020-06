Stiri pe aceeasi tema

- Descinderi ale organelor judiciare in Timis, Arad si Caras-Severin. Oamenii legii au descins in 32 de locatii din cele trei judete la persoane banuite de trafic de tigari. Politistii au gasit peste 100.000 de euro, in lei si valuta, tigari fara timbru, o arma neletala, arme albe dar si substante susceptibile…

- Mai mulți polițiști din Buzau sunt acuzați de agresarea unui tanar care nu a respectat masura izolarii. Personajele scandalului ofera declarații contradictorii. Care este, totuși, adevarul?

- Imagini șocante cu o batrana care este batuta crunt de propria fiica au aparut in spațiul public, scandalizand cetațenii. Polițiștii au acționat in acest caz, insa nu au dat nici o pedeapsa.

- Mai mulți agenți de poliție, dar și jandarmi, au fost solicitați sa intervina pentru aplanarea unui scandal izbucnit intre mai multe persoane ce se aflau in izolare, in orașul Harșova, din județul Constanța. Citește și: Un ambulantier din Bucuresti reclama Politia Romana pentru ca a ramas…

- Scene barbare in mai multe locații din țara, unde polițiștii au fost loviți sau atacați cu pietre in timp ce iși faceau datoria. Dupa ce oamenii legii au intervenit in forța, cei vizați acuza abuzuri. E și cazul scandalagiilor din Capitala, care, ieri, sfidau poliția in timpul unui chef online. Dupa…

- Un roman in varsta de 42 de ani a fost reținut de poliție, dupa ce a smuls maștile de protecție de pe fețele clienților unui magazin din Torino, Italia. Incidentul a avut loc in urma cu cateva zile, cand romanul statea la coada pentru a intra intr-un magazin alimentar.Dupa ce le-a smuls oamenilor maștile,…

- Situație incredibila intr-un sat din Gorj! Zeci de batrani au fost chemați, in plina pandemie, la Poliție, sa dea declarații in aceeasi zi si la aceeasi ora. Si asta dupa ce un satean, care le-a dus alimente, a fost acuzat ca și-ar fi facut campanie electorala prin sat.

- O femeie in varsta de 41 de ani din Buzau și-a bagat soțul in sperieți, dupa ce a acuzat stari de voma, tuse severa și insuficiența respiratorie. Fara sa stea pe ganduri, barbatul acesteia a sunat la 112 și a anunțat ca nevasta sa ar putea fi infectata cu coronavirus, informeaza stiridebuzau.ro.Soțul…