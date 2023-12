Stiri pe aceeasi tema

- Patronul de la Ferma Dacilor a aparut pentru prima data in public la patru zile de la tragedia in care au murit opt oameni. Cornel Dinicu a venit la priveghiul fiului sau de 11 ani, care si-a gasit sfarsitul in incendiul devastator. A gasit puterea sa vorbeasca despre ce s-a intamplat. In exclusivitate…

- Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, a susținut vineri, 29 decembrie, pentru Observator News, la patru zile de la incendiul in urma caruia au murit 8 oameni, ca focul a fost pus intenționat de cineva care a vrut sa ii distruga afacerea.„Ne-au dat foc. Sa ne faca rau, sa ne distruga. Nu sa ma omoare,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a dispus inlocuirea din funcție a șefului Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Prahova, Razvan Șandru, și trimiterea unei echipe de control care sa verifice activitatea de prevenire de la niveul ISU Prahova, ca urmare a incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, potrivit…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu a scris miercuri dimineața pe Facebook ca „de la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi”, referindu-se la faptul ca a promovat pe rețeaua…

- O tragedie uriasa a lovit tara in ziua de Craciun: sase oameni au murit si doi sunt de negasit dupa un incendiu urias izbucnit in celebra pensiune turistica Ferma Dacilor din Tohani. Printre victime ar fi, potrivit informatiilor de pana acum, trei copii. Complexul, care se intinde pe 40 de hectare,…

- Șase trupuri carbonizate, inclusiv cel al unui copil, au fost gasite de catre salvatori in pensiunea Ferma Dacilor, care a luat foc in localitatea Tohani , din judetul Prahova. Conform ISU, in incinta se aflau 22 de persoane, opt fiind date disparute inițial. La ora transmiterii acestei stiri continua…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca la acest moment sunt cautate persoanele cazate la etajul cladirii. O femeie de 48 de anin si un adolescent de 16 ani primesc ingrijiri…