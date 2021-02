Stiri pe aceeasi tema

- Alina Laufer a ajuns de urgența la spital, din cauza unor probleme de sanatate. Fosta soție a lui Jorge este insarcinata cu gemeni, iar soțul ei a explicat pe contul de socializare, ce s-a intamplat cu viitoarea mamica. „Scumpa mea soție, Alina, a fost internata ieri de urgența la spital, din cauza…

- Un barbat din Botoșani a incercat sa scape de o problema medicala, insa a ajuns in stare grava la spital. Sateanul a vrut sa se trateze singur, acasa, cu ajutorul unui furtun de vin, insa gestul sau a fost cat pe ce sa il coste viața.

- Screech din „Salvați de Clopoțel” este pe moarte? Actorul, internat de urgența la spital! Dustin Diamond a cunoscut celebritatea in anii 90, atunci cand a jucat rolul simpaticului Screesch din „Salvați de Clopoțel”. Are acum 44 de ani, iar in weekend a fost internat de urgența la spital. A ajuns la…

- Din primele informații ar fi vorba despre echipajul medical din ambulanța. Din fericire, in momentul impactului nu se afla niciun pacient in autospeciala.La fața locului s-au deplasat imediat mai multe echipaje de poliție, pompieri, dar și ambulanțe.Accidentul a avut loc pe Șoseaua Chitilei din Capitala,…

- Rapperul Dr. Dre (55 de ani) a inceput anul cu stangul. Celebrul cantareț a fost internat la inceputul acestei saptamani in spitalul Cedars Sina, din Los Angeles, dupa ce a suferit un anevrism cerebral. Artistul a ajuns direct in secția de terapie intensiva a spitalului, și, din fericire, a putut fi…

- Accidentul a avut loc pe data de 8 decembrie, in jurul orei 09:15, in preajma localitații Olișcani, raionul Șoldanești. Poliția a fost alertata precum ca, doua vehicule s-au lovit violent și posibil sunt persoane ranite.