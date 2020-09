Stiri pe aceeasi tema

- Selly continua sa lupte pentru schimbarea sistemului de invațamant din Romania. Vlogerul a trimis o scrisoare premierului Ludovic Orban și Ministerului Educației despre cat de nepotrivit este modul de predare in școlile noastre.

- CHIȘINAU, 3 aug – Sputnik. Autoritațile spera ca noul an de studii sa inceapa totuși de la 1 septembrie, in acele condiții care au fost stabilite anterior. O declarație in acest sens a facut premierul Ion Chicu dupa ședința de lucru a președintelui țarii cu prim-ministrul și președintele Parlamentului.…

- Președintele RE:START ROMANIA, Ramona Ioana Bruynseels, a transmis o scrisoare deschisa catre Guvern și parlamentari in care susține ca in aceste momente Romania ”Este o situație excepționala in care trebuie luate masuri excepționale:”Domnule premier, domnilor miniștri și domnilor parlamentari,…

- Masterarul la distanta nu respecta obligatia existenta in lege pentru studiile de licenta la distanta, de a avea acelati program acreditat deja, la forma cu frecventa. Acesta este prevazut intr-un proiect de Ordonanța de Urgența (OUG) lansat in dezbatere de Ministerul Educației. Proiectul de OUG…

- „Bucureștenii trebuie sa știe ca, din pacate, nu vom avea candidați comuni la sectoare, nu vor exista liste comune impotriva PSD. Iar asta se intampla pentru ca in USR unii oameni cu putere de decizie il urasc mai mult pe Nicușor Dan decat PSD și nu vor accepta un Consiliu General ales de el alaturi…

- Ministerul Educației și Cercetarii a alocat 31 de milioane de lei pentru asigurarea de condiții moderne in 375 de școli din Romania. Executivul a aprobat in ședința de astazi, 16 iunie, repartizarea sumei de 31.269.000 de lei din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazuta in…

- "Pana in pranz ordinul este gata și va fi publicat in Monitorul Oficial. Este deja la Ministerul Educației", a spus Nelu Tataru, intr-o intervenție telefonica la Digi24. Citeste si: Anisie a facut astazi un nou ANUNȚ despre momentul in care se vor deschide gradinitele private Intrebat daca,…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a declarat, la Digi 24, ca in momentul in care normele metodologice vor fi publicate in Monitorul Oficial, se vor deschide aceste unitați de invațamant particular. "Pentru unitațile de invațamant de stat, deja am anunțat ca incepand de astazi se pot depune…