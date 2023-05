Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul argentinian al lui PSG, Lionel Messi si-a cerut scuze vineri, pe retelele de socializare, dupa ce a calatorit in Arabia Saudita fara acordul clubului. Suspendat de gruparea pariziana, Lionel Messi a postat pe contul sau de Instagram un mesaj video in care isi cere scuze pentru vizita in Arabia…

