Prima reactie a lui Darko Velkovski, dupa ce a fost prezentat oficial la Dinamo. „Cainii" au dat o adevarata lovitura pe piața transferurilor, odata cu aducerea fundașului din Macedonia de Nord. In momentul de fața, acesta este cotat la suma de 1,8 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Pe retelele de socializare, Darko Velkovski