- Antena 3 a difuzat, miercuri seara, imagini cu membrii USR-PLUS, care umbla la buletinele de voturi, stranse in saci, intr-o incapere a Biroului Electoral de Circumscriptie a Sectorului 1.Clotilde Armand a refuzat sa raspunda la intrebarile celor de la Antena 3, dar a postat pe Facebook. Conform…

- BEC a respins sesizarea PSD privind posibile fraude electorale in sect. 1 Biroul Electoral Central a respins miercuri cu 12 voturi pentru și cinci împotriva sesizarea PSD privind posibile fraude electorale în cadrul alegerilor locale la Sectorul 1 al capitalei. Deci anularea…

- S-a incins meciul de la Sectorul 1. Mai mulți susținatori ai primarului sectorului 1, Dan Tudorache, au mers miercuri dimineața sa protesteze in fața Biroului Electoral al Sectorului 1, cerand renumararea voturilor. Demersul vine in contextul in care candidatul USR-PLUS, Clotilde Armand, a anunțat,…

- Este scandal total la Biroul Electoral de Circumscriptie al Sectorului 1. Jandamii au ajuns din nou acolo si urmeaza sa scoata noi probe, in conditiile in care candidatii Clotilde Armand si Dan Tudorache se acuza reciproc de fraudarea alegerilor.„A venit Poliția, am chemat Jandarmeria, au sigilat…

- Autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioaba, a declarat, pentru AGERPRES, ca va depune joi contestatie la Judecatoria Sibiu, pentru ca doreste sa candideze la functia de primar al municipiului resedinta de judet, insa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 i-a respins candidatura. "Mi-au cautat…

- Reprezentantii organizatiei municipale PSD Satu Mare au depus duminica, la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie 32, lista de candidati pentru alegerile locale din 27 septembrie, fostul primar Dorel Coica fiind candidatul formatiunii pentru un nou mandat. "Am luat hotararea sa candidez…