- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat, miercuri, pe șeful statului, dupa conferința de presa de la Cotroceni, unde Klaus Iohannis a primit intrebari legate de inceperea școlilor. Totodata, Ciolacu a subliniat faptul ca Iohannis trebuie sa iși dea seama ca este președintele ”tuturor” și nu este președintele…

- Partidul Social Democrat (PSD) a reacționat, intr-o postare pe Facebook, inainte de conferința de presa anunțata de președintele Iohannis pentru astazi, la ora 18.00. Social-democrații au anunțat ca știu ce va transmite Iohannis romanilor.

- Recentele clarificari venite din direcția Președinției, pe tema inceperii noului an școlar, rectificari insoțite și de scuze publice din partea primului om in stat, referitor la așa-numitul ”Plan semafor”, cum a ajuns sa fie cunoscut opiniei publice, au generat reacții la nivelul Opoziției. De aceasta…

- "Inconștienților! Guvernanți fara scrupule, care treceți cu tancul peste lege și Constituție! Cat mai aveți de gand sa va bateți joc de copiii țarii?! Tot PSD e de vina ca Ministerul Justiției și Consiliul Legislativ v-au spus clar ca ați dat o ordonanța vadit neconstituționala prin care anulați…

- "Un haos mai mare decât este acum nu poate fi creat nici macar de macar de catre PSD sau opoziție", a declarat joi liderul PSD, Marcel Ciolacu. El a spus ca acesta este motivul pentru care social-democrații vor depune o moțiune de cenzura împotriva Guvernului Orban, la jumatatea…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis minte pentru Guvernul sau. Acesta a adaugat ca nu poti da vina pe PSD sau pe opozitie atunci cand Guvernul a venit cu legea carantinei de abia dupa doua saptamani, un act normativ prost si aberant care „transforma Romania…

- Autor: Cornel NISTORESCU Felul in care proiectul de lege intocmit de Guvern a trecut prin Camera Deputaților ar trebui sa ne sperie. Marcel Ciolacu, președintele interimar și autoritar (in PSD), s-a dus la o intilnire cu Raed Arafat. In urma explicațiilor gen „prestație TV ” ale acestui specialist…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu l-a acuzat luni, in plenul Camerei Deputatilor, pe premieurl Ludovic Orban ca a peofitat de pandemie pentru ”a-si indestula prietenii politici”, ca a fost interesat doar de bani si ca nimeni nu se poate spala pe maini de ceea ce a facut deja acest Guvern,…