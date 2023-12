Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi informații in cazul tragediei de la Ferma Dacilor. Unul dintre tinerii care au murit in incendiu este fiul șefului spionilor din Armata Romana. Tanarul care s-a stins din viața in cladirea mistuita de flacari avea 21 de ani și era olimpic național la Universitatea din București.

- Cele sapte victime carbonizate care au fost gasite de pompieri in urma incendiului devastator de la Ferma Dacilor au fost identificate pe baza probelor ADN, au precizat, miercuri, pentru Agerpres, surse judiciare.Potrivit acestora, anchetatorii au recoltat probe ADN pe care le-au comparat cu mostre…

- Șeful ANPC , Horia Constantinescu, explica de ce a promovat pensiunea Ferma Dacilor , unde șapte persoane au murit intr-un incendiu. Horia Constantiescu, șeful ANPC, a avut o reacție foarte nervoasa, pe pagina sa de Facebook, dupa ce s-a descoperit ca in urma cu cateva luni a luat apararea lui Cornel…

- „Ferma Dacilor”, o pensiune din Gura Vadului, s-a facut scrum marți dimineața. Șase persoane au murit, iar alte 2 persoane sunt date disparute și cautate de autoritați. Localul nu avea autorizație de incendiu, iar in anul 2019 au fost facute verificari, moment in care s-au gasit mai multe nereguli și…

- O tragedie devastatoare a lovit Ferma Dacilor din comuna Gura Vadului, județul Prahova, unde un incendiu violent a izbucnit intr-un complex turistic, provocand moartea a 9 persoane, dintre care 3 minori și 5 adulți. Inca o persoana este data disparuta, iar 6 dintre victime sunt inca neidentificate,…

- Un incendiu de mari proporții a izbucnit marți dimineața, in jurul orei 6:00 la pensiunea turistica ,,Ferma Dacilor" din Tohani, județul Prahova. Cladirea, care nu avea autorizație de securitate la incendiu, a ars din temelii. Din pacate, pompierii au scos din cladire 5 persoane carbonizate,…

- Furtuni violente in Turcia: Cel putin 9 morti si 11 marinari dati disparutiNoua persoane au fost gasite fara suflare in Turcia in urma unor furtuni violente, in timp ce 11 marinari sunt in continuare dati disparuti in Marea Neagra, a anuntat luni ministrul de interne turc, transmite AFP, conform…

- Cel putin 16 persoane au murit intr un incendiu la o mina din Kazahstan, a anuntat sambata ArcelorMittal Temirtau, unitatea locala a producatorului de otel cu sediul in Luxemburg care opereaza mina, informeaza Reuters.Optsprezece persoane au cerut ajutor medical, se arata intr un comunicat. Dintre cele…