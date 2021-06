Stiri pe aceeasi tema

- Casa de licitatii Sotheby’s a permis pentru prima data posibilitatea de a plati cu criptomonede pentru o lucrare in format fizic, la vanzarea unei lucrari semnate de Banksy, care a fost achizitionata pentru suma de 12,9 milioane de dolari. Potrivit DPA, lucrarea “Love is in the Air” (“Dragostea este…

- Declanșarea anul trecut a epidemiei de coronavirus a coincis și cu inceperea unui amantlac de top in politica bucureșteana care a luat prin surprindere high life-ul dambovițean. Povestea de iubire a inceput sub umbrela unui mare partid din Romania și a devenit exploziva inca de anul trecut, dar, pentru…

- Poti castiga bani dormind la pranz. Sigur, nu in Romania, dar oferta este deschisa pentru persoanele interesate din intreaga lume. O companie plateste orele de somn la pranz. Oferta vine din partea unei companii din Statele Unite ale Americii, care cauta cinci persoane dispuse sa doarma la pranz zilnic,…

- Alternus Energy, companie care deține mai multe proiecte de energie solara in Romania, a semnat o noua achiziție pe piața locala, preluand de la Risen Energy, cu 22 milioane euro, parcul solar LJG Green Source Energy Beta SRL, de 20 MW, cel mai mare parc operațional pe care l-a cumparat pana acum La…

- Biroul din Austin este cea de-a treia locatie deschisa de DocProcess in afara Romaniei. In 2018, compania a inaugurat un centru de cercetare si dezvoltare in Grenoble, Franta, iar in aprilie 2020 compania a deschis un birou comercial in Paris. Din numarul total de 63 angajati DocProcess, 17 lucreaza…

- DocProcess, lider in automatizarea proceselor de business in Romania, a anuntat marti deschiderea unui birou comercial in Statele Unite ale Americii, precizand ca pe piata din SUA, pandemia globala a schimbat modul in care companiile functioneaza si colaboreaza intre ele si cu institutiile publice.…

- Dupa ce a inaugurat șase noi restaurante in primul an pe piața din Romania, AmRest deschide un nou restaurant Burger King in centrul Bucureștiului. Acesta se afla situat pe Calea Victoriei, și va fi deschis, conform legislației in vigoare, atat pentru take-away cat și pentru a onora comenzile care vin…