- Investitia vine in timp ce Nio, cu vanzarile de vehicule electrice si profitabilitatea aflate sub presiune intr-un razboi al preturilor inceput de Tesla, a incercat sa sporeasca eficienta reducand o zecime din forta de munca si amanand proiectele care nu fac parte din activitatile de baza. Acordul,…

- Franta inaspreste reglementarile la subventiile pentru vehiculele electrice. China va avea de pierdutFranta a restructurat reglementarile privind stimulentele financiare acordate cumparatorilor de vehicule electrice (EV), favorizand masinile produse in Franta si Europa in detrimentul modelelor fabricate…

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana vor creste anul viitor cu doar 2,5%, o incetinire fata de avansul de 12% previzionat pentru acest an, desi ponderea vehiculelor electrice (EV) va spori semnificativ. Așa arata prognoza publicata miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile…

- Hyundai Motor si Kia anticipeaza o cerere puternica in SUA pentru vehicule electrice, au declarat pentru Reuters directori superiori ai producatorilor de automobile sud-coreeni inainte de Salonul Auto de la Los Angele, transmite Reuters.Comentariile contravin temerilor industriei ca inflatia si ratele…

- In urma cu puțin timp, Tesla a anunțat oficial ca a atins borna de 1 milion de vehicule comercializate in Europa. Primul model care a fost vandut pe Batranul Continent a fost vechiul Roadster, in urma cu 14 ani. Prezența marcii a fost accentuata in Europa odata cu lansarile lui Model S și Model X, pentru…

- Producatorul auto american Tesla s-a alaturat miercuri constructorilor General Motors si Ford, Elon Musk exprimandu-și ingrijorarea fața de scaderea cererii de mașini electrice, pe fondul majorarii dobanzilor in incercarea SUA de a contracara inflația, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

- Tesla a lansat gratuit o actualizare software over-the-air (OTA), pentru a remedia problema, a declarat Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA), potrivit Reuters. Producatorul de vehicule electrice nu are cunostinta de accidente, rani sau decese care ar putea fi legate…

- Numarul de automobile electrice vandute in SUA in trimestrul al treilea a trecut pentru prima data pragul de 300.000 de unitati, insa cota de piata a liderului Tesla a atins cel mai redus nivel din istorie, arata un raport publicat joi de firma de cercetare de piata Cox Automotive, transmite Reuters.In…