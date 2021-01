Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a fost investit al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Momentul a fost marcat și prin schimbarea site-ului Casei Albe, dar și a paginii de Facebook oficiale. Joe Biden a facut azi și prima postare pe Twitter in calitate de presedinte. Contul oficial @POTUS este cel sub care comunica…

- Președintele SUA, Joe Biden, a scris primul mesaj pe contul de Twitter @POTUS, care i-a fost transferat dupa ce a depus juramantul. Biden spune ca nu este timp de pierdut in fața crizelor, potrivit Mediafax. Primul mesaj scris de Joe Biden dupa ce Twitter i-a transferat contul @POTUS este…

- Președintele SUA, Joe Biden, a scris primul mesaj pe contul de Twitter @POTUS, care i-a fost transferat dupa ce a depus juramantul. Biden spune ca nu este timp de pierdut in fața crizelor. Primul mesaj scris de Joe Biden dupa ce Twitter i-a transferat contul @POTUS este unul prin care da asigurari…

- Presedintele american Joe Biden si-a postat miercuri pe contul de Twitter @POTUS primul mesaj de dupa ceremonia de investitura, relateaza CNN. Primul mesaj postat de noul presedinte a fost: "Nu e timp de pierdut cand vine vorba sa raspundem crizei cu care ne confruntam". "De aceea astazi…

- Twitter ii va preda lui Joe Biden controlul asupra contului prezidential @POTUS atunci cand presedintele ales al SUA va depune juramantul de investire, chiar daca pana acum presedintele Donald Trump nu si-a recunoscut infrangerea in alegerile din 3 noiembrie, au relatat vineri media americane, citate…

- Twitter a anuntat ca va transfera contul POTUS lui Joe Biden in luna ianuarie, indiferent daca, pana atunci, Donald Trump va fi recunoscut ca a pierdut alegerile., potrivit news.roCitește și: Soția și Menajera, INTERPUSELE lui Daniel Tudorache - Lua prin intermediul lor diamante, vacanțe de lux,…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump isi continua invectivele si acuzatiile de ”fraude” in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie postand informatii false, dupa ce a fost infrant de catre democratul Joe Biden, scrie presa americana, potrivit news.ro.Locatarul Casei Albe a postat…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni demiterea șefului Pentagonului, Mark Esper, transmite The New York Times. Mark Esper a intrat in dizgrația președintelui Trump inca din iunie, dupa ce a declarat ca nu e de acord cu acesta, care a cerut folosirea forțelor armate pentru a inabuși…