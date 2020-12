Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 101 ani care locuieste intr-un azil de batrani in landul Saxonia-Anhalt a devenit prima persoana din Germania vaccinata impotriva noului tip de coronavirus, cu o zi inainte de inceperea oficiala a campaniei de vaccinare in aceasta tara, informeaza dpa si EFE.

- Prima persoana din SUA care s-a vaccinat impotriva COVID-19 este o asistenta medicala din New York. Este vorba despre Sandra Lindsay, o asistenta de la terapie intensiva de la Long Island Jewish Medical Center, din Queens, New York, SUA. Ea a primit vaccinul in data de 14 decembrie, devenind prima persoana…

- Așteptarea a luat sfarșit! A fost vaccinata anti-COVID prima persoana din lume, o femeie de 90 de ani din Marea Britanie. Este primul om care face acest pas in cadrul unei campanii naționale, in afara condițiilor de testare.

