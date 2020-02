Stiri pe aceeasi tema

- ​​​Prima din cele 25 de ordonanțe adoptate în ultima ședința a Guvernului Orban a fost publicata, joi seara, în Monitorul Oficial. Este vorba despre un act normativ privind statutul polițiștilor din penitenciare. Cu o zi înainte de votul pe moțiunea de cenzura, Guvernul Orban…

- Premierul demis, Ludovic Orban, a declarat ca toate cele 25 de Ordonantele de Urgenta adoptate de Guvern, marti seara, vor avea avizele necesare pentru a fi publicate in Monitorul Oficial si ca personal a semnat toate actele adoptate de Executiv, imediat dupa sedinta.Orban a declarat ca adoptarea…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca este fara precedent ceea ce s-a intamplat marti la sedinta de Guvern, precizand ca se vor analiza toate cele 25 de ordonante de urgenta care au fost adoptate. "Noi am observat doar ce s-a intamplat ieri la Guvern si e o chestiune…

- Hotararea de Guvern prin care sectorul energetic din Romania se reorganizeaza si se comaseaza in doua mari companii, Electra si Hidroenergetica, a fost publicata vineri in Monitorul Oficial si prevede ca personalul de la societatile care se desfiinte...

- Hotararea de guvern confera noi responsabilitați ministerului, in ceea ce privește reprezentarea Romaniei la nivel internațional, in domeniul sanatații. Incepand din aceasta saptamana, Ministerul Sanatații are mai multe responsabilitați in ceea ce privește reprezentarea Romaniei la nivel internațional,…

- Plenul Senatului s-a reunit, luni, in sesiune extraordinara pentru informarea referitoare la depunerea de catre Guvern a ordonantei de urgenta privind prorogarea termenului pentru majorarea alocatiilor copiilor, care a fost adoptata de Guvern saptamana trecuta. Senatul este convocat in sesiune extraordinara…

- Hotararea de Guvern care prevede majorarea salariului minim pe economie incepand cu data de 1 ianuarie 2020 a fost publicata de Guvern in Monitorul Oficial, luni, 16 decembrie 2019. Potrivit HG 935 din 13 ianuarie 2019, salariul minim brut pe economie va creste de la 2.080 de lei la 2.230 de lei, de…