- Organizația PNL Saliștea de Sus, din Maramureș, este prima organizație PNL din țara care se dizolva și pleaca aproape in totalitate alaturi de Ludovic Orban, afirma Cristian Opriș, fostul lider, care a...

- Cel mai tanar candidat la primaria unui oraș din Romania la alegerile locale din 2020 și fost președinte al PNL din orașul Saliștea de Sus, Cristian Opriș, anunța vineri seara ca a demisionat din funcția de consilier local precum și din calitatea de membru PNL, impreuna cu majoritatea membrilor PNL…

- „Astazi, 26 noiembrie 2021, impreuna cu marea majoritate a membrilor din organizația PNL din orașul Salistea de Sus, Maramureș, am demisionat din PNL, dizolvand organizația”, scrie Cristian Opris, presedinte al organizatiei PNL Salistea de Sus. Mai jos textul integral al cererii inaintata secretariatului…

- „In toți anii scurși de la Revoluție nu exista egal pentru frauda politica pe care se pregatește sa o comita Partidul Național Liberal.Suntem la mai puțin de un an de zile de la alegerile parlamentare, iar votul romanilor este falsificat, rastalmacit, rasturnat, denaturat in cea mai oribila operațiune…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ramane politicianul care se bucura de cea mai mare incredere in randul cetațenilor. Șeful statului este susținut de 36,4%, potrivit unui sondaj realizat de IData. Maia Sandu este urmata de Igor Dodon cu 16% și Ilan Șor - 4,4%. Președintele…

- Fostul premier și lider PNL Ludovic Orban a declarat, duminica seara, la Realitatea PLUS, ca liberalii au ajuns intr-o situația dramatica sub cota de incredere a fostei guvernari Dancila. „PNL nu are nicio perspectiva, mai are o cota de incredere de 10-11%, iar increderea in Guvern este de 13%. Va compar…

- ”Am ales sa il susțin public pe Ludovic Orban. Din pacate, toți colegii din țara care am ales sa spunem public ca il susținem pe președinte pațim asta. Suntem eliminați de peste tot, de la locurile de munca, de pe liste. Am mulți colegi care au fost dați afara doar pentru ca il susțin pe Orban...Nu…

- Comitetul Politic al USR PLUS se reunește azi, 28 august 2021 , pentru prezentarea candidaturilor la președinția partidului și pentru componența Biroului Național. Pe ordinea de zi a evenimentului ,organizat la Teatrul Național din București, este prezentarea stadiului in care se afla angajamentele…