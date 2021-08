Stiri pe aceeasi tema

- O companie norvegiana a creat ceea ce numește prima nava de marfa autonoma cu emisii zero din lume. Daca totul merge conform planului, nava cargo va face prima sa calatorie intre doua orașe norvegiene inainte de sfarșitul acestui an. Nu va exista niciun echipa la bordul navei, in schimb, mișcarile sale…

- Campania de vaccinare a insemnat și multe pierderi pentru Romania. Cu prea puțini oameni care sa se vaccineze, statul e obligat sa doneze dozele de vaccin care se apropie de limita valabilitații. Deși la inceputul campaniei de vaccinare, țara noastra era intr-o “goana” pentru a procura cat mai multe…

- PSD face un nou apel catre institutiile abilitate sa declanseze o ancheta penala, dupa ce autenticitatea documentului, care conține strategia echipei de comunicare a premierului Florin Cițu, ar fi fost confirmata prin revocarea consilierului de stat. „Organele de ancheta au acum oportunitate de a demonstra…

- Cinci vagoane ale unui tren de marfa au deraiat miercuri la intrare in stația Fetești. Linia de cale ferata care leaga București de Constanța este blocata, iar la aceasta ora se stabilesc rute ocolitoare astfel incat trenurile de calatori sa poata circula in continuare. Zeci de oameni au ramas in așteptare…

- Autoritatile de sanatate publica au identificat, la nivel national, 50 de zone de imbaiere, 49 dintre acestea fiind localizate la Marea Neagra, iar una in Tulcea. “Odata cu creșterea temperaturilor și a disconfortului termic, puteți practica inotul sau va puteți scalda doar in locurile identificate…

- Luni, la ora 03:09:28, s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4,1, la adancimea de 112km, anunța INCDFP. Este al doilea cutremur cu magnitudine peste 4 inregistrat in ultimele 7 zile. Pe data de 6 iulie, tot in zona Vrancea a avut un seism de 4,3 grade. Cutremurul din…

- The European Union’s statistics office, Eurostat published on Monday the first estimates of Romania’s GDP per capita expressed in purchasing power standards (PPS) indicating it increased to 72% of the EU’s average, 3pp up from 2019. Romania’s economy performed 2pp below that of Hungary and 4pp behind…

- Romania a ajuns la un surplus de doze de vaccin anti-COVID, din cauza interesului scazut al populației pentru imunizare, astfel ca autoritațile au decis sa ceara suspendarea livrarii unor loturi și inchiderea unor centre de vaccinare. Potrivit secretarului de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu,…