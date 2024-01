Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a explicat vineri, de ce a respins mai multe solicitari de proteste ale fermierilor și transportatorilor in București și de ce a acceptat-o, intr-un final, pe una dintre ele, aceasta fiind semnata de doi avocați ai SOS Romania, partidul condus de senatoarea…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi ca a aprobat un protest de trei zile al fermierilor și transportatorilor in Piața Constituției. La arotest pot participa 5.000 de oameni și 200 de vehicule. Aceștia solicitasera, inițial, de zece ori mai mulți participanți și ca manifestația sa aiba loc…

- Protestatarii au cerut, joi, Primariei Capitalei sa avizeze manifestarea, pentru trei zile – 21, 22 si 23 ianuarie, in Piata Victoriei. Potrivit cererii, ar urma sa participe 50.000 de persoane, cu 200 de utilaje. Protestatarii afirma ca vor sta doar in Piata Victoriei, fara a fi necesara inchiderea…

- Transportatorii și fermierii incearca din nou sa intre in București!Transportatorii și fermierii din mai multe zone ale țarii incearca vineri sa intre in București. Polițiștii i-au oprit deoarece nu au autorizație de protest. Participanții vor sa ajunga in Piața Victoriei.Conform mesajelor de pe…

- Cel mai mare dintre frații Geamanu, care reprezinta unul dintre cele mai periculoase clanuri din București de la Revoluție incoace, ar fi fost batut de unul dintre frații sai, caruia ii oferise adapost in perioada in care era arestat la domiciliu. Dupa scandal, agresorul a fost ajutat imediat de catre…

- Stimate cititorule, ai in fața ta patru carți, primele, prin apariție despre procesul cuplului Ceaușescu, cu toate imperfecțiunile lui procedurale cunoscute și necunoscute. Pomenitele carți se numesc: „Moartea Ceaușeștilor dezvaluita de Gelu Voican Voiculescu și Victor Atanasie Stanculescu”, numita…

- La Roman, zilele și nopțile sfarșitului de decembrie 1989 stau sub semnul inspiratului titlu al filmului lui Corneliu Porumboiu. Așadar, ”a fost sau n-a fost?” Am stat de vorba cu niște romașcani; unii au participat direct la… sa-i spunem inca Revoluție. Dintre aceștia, cațiva definesc evenimentul drept…

- O sa patrundem puțin in șifonierul cu uniforme de parada. Vom pași pe varfuri, sa nu fim prinși in exercițiul unei admirații vinovate. Ne-au placut intotdeauna uniformele și am preferat mereu sa le acordam toata increderea. Am crezut mereu ca persoanele care și-au caștigat dreptul și competența de a…