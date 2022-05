Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban va continua sa guverneze prin decret, decizia fiind luata dupa ce, la miezul nopții, a fost declarata stare de urgența din cauza razboiului din Ucraina, cu care Ungaria se invecineaza la nord-est, relateaza CNN.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat stare de urgența imediat dupa formarea noului sau guvern, scrie Bloomberg. Masura va intra in vigoare miercuri, la miezul noptii. Starea de urgența, un nou instrument aprobat de Parlamentul de la Budapesta, a intrat in vigoare la miezul nopții și va oferi guvernului…

- Guvernul Ungariei a declarat stare de urgenta din cauza conflictului armat din tara vecina, la scurt timp dupa de Parlamentul de la Budapesta a amendat Constituția pentru ca o astfel de masura sa poata fi luata, informeaza Agerpres , care preia agenția MTI. Starea de urgența va intra in vigoare incepand…

- Guvernul ungar declara starea de urgenta incepand de la miezul noptii de marti spre miercuri, din cauza conflictului armat dintr-o tara vecina, a anuntat prim-ministrul Viktor Oban intr-un mesaj video pe Facebook, transmite MTI. Vorbind la cateva ore dupa ce parlamentul a amendat Constitutia stabilind…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, spune ca Budapesta nu este in masura sa accepte noile sancțiuni propuse de UE impotriva Rusiei, inclusiv embargoul asupra petrolului rusesc, relateaza The Guardian. Totuși, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca s-ar putea ajunge la un acord in…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca Budapesta se opune sancțiunilor nesabuite impotriva Rusiei. El a declarat acest lucru in cadrul unei conferințe comune cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, la o expoziție agricola din Novi Sad, relateaza TASS. Potrivit lui Orban, conflictul militar…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, pare sa se indrepte catre al patrulea mandat consecutiv, dupa alegerile legislative de duminica, in contextul in care alegatorii au sprijinit pozitia sa prudenta fata de razboiul Rusiei in Ucraina si campania sa pentru valori crestine traditionale, noteaza agenția Reuters.…

- "Aparatorii nostri continua sa recastige controlul asupra comunitatilor din regiunile Kiev si Cernihiv. Sunt tot mai multe steaguri nationale ucrainene arborate in zonele care au fost ocupate temporar.Fortele Armate Ucrainene nu-i lasa pe invadatori sa plece fara lupta, provoaca pagube, ei ii distrug…