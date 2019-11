Stiri pe aceeasi tema

- Specialistul pe buget din Ministerul de Finante si-a dat demisia, chiar in ziua instalarii Guvernului Orban. Daniela Pescaru și-a dat demisia din functia de secretar de stat, conform unei decizii publicate in Monitorul Oficial, anunța Antena 3.

- Chiar in ziua instalarii Guvernului Orban, intr-o perioada in care trebuie pregatit bugetul pentru anul viitor, Ministerul Finantelor Publice pierde specialistul care s-a ocupat de acest domeniu in ultimii ani. Secretarul de stat in Ministerul Finanțelor Daniela Pescaru și-a dat demisia din funcția…

- Ministerul de Finanțe a anunțat, intr-un raspuns la o interpelare adresata de Florin Roman, deputat PNL, ca statul roman a colectat din septembrie 2017 pana in prezent suma de aproximativ 5.850 milioane de lei, prin introducerea supraaccizei la carburanți in perioada menționata, potrivit Mediafax.Vezi…

- Parlamentarii se intrunesc, maine, de la ora 14, in sedinta comuna de plen, pentru a vota investirea Guvernului Orban. Pentru a putea fi investit sunt necesare cel putin 233 de voturi. Va reamintim, marti si miercuri au avut loc audierile in comisiile de specialitate din Parlament ale ministrilor desemnati…

- Comunicat de Presa București 16.10.2019: Asociația Producatorilor de Medicamente Generice din Romania impreuna cu Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania, trag un semnal de alarma asupra nivelului taxei clawback, care a ajuns la un nivel ce nu mai poate fi susținut. Ministerul…

- 'Azi, in sedinta de Guvern am discutat si aprobat un proiect de Hotarare de Guvern asteptat de ceva timp de comunitatile locale prin care am distribuit suma de 1,4 miliarde lei pentru diferite capitole de cheltuieli asa cum au fost ele prevazute in Ordonanta 12/2019 (privind rectificarea bugetului…

- Romanii pot subscrie incepand de luni, 7 octombrie, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei in cadrul Programului Tezaur, cu scadente la 1, 2, si 3 ani si dobanzi anuale de 3,5%, 4%, respectiv 4,5%, a anuntat sambata Ministerul de Finante, care precizeaza ca veniturile aferente…

- Vicepreședintele CJ, Ioan Mang (PSD), prefigureaza o perioada plina de convulsii, la Aeroport, pe care il vede fara zboruri, in primul rand din cauza puterii economice reduse a Oradiei. Mang spune ca dupa votul de sambata, a fost bombardat de email-uri, inclusiv din partea membrilor CA de la Aeroport,…