Este vorba de un apartament pe care l-a platit in avans in urma cu 14 ani, in plin ”boom” imobiliar, in Ansamblul Planorama, nici astazi finalizat. Pentru ca a stat atata vreme cu structura de rezistența expusa, corpurile de blocuri nefinalizate ale proiectului s-au și degradat, spun specialiștii. Alaturi de toți ceilalți pagubiți (doar un bloc din cele trei ridicate in proiectul urbanistic a fost finalizat), Andreea Balan (36 ani) se lupta in instanța de mai mult de 10 ani. Dezvoltatorul a intrat in insolvența ininte sa termine complexul. ”Andreea si-a achizitionat, in 2007, un apartament cu…