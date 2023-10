Prima imagine cu viitorul BMW Seria 5 Touring. Va avea și versiune de performanță M5 Touring In primavara acestui an, BMW a lansat cea de-a opta generație a Seriei 5. Pentru prima data in cei 51 de ani de existența, modelul este disponibil și intr-o versiune electrica. Alaturi de aceasta, noul model de clasa executive poate fi comandat cu motoare termice convenționale sau hibride. In urma cu puțin timp, am avut ocazia sa testam noul BMW Seria 5 in Portugalia. Impresiile noastre despre noul model pot fi citite aici. Acum, constructorul german... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul saptamanii trecute, vineri, 13 octombrie 2023, pe stadionul orasenesc Comanesti, pe o vreme frumoasa de toamna, a fost mare animatie, ca pe vremea cand aici jucau fotbalistii de la Minerul, echipa orasului, echipa minerilor, care veneau pe stadion pentru a-si sustine favoritii, indiferent…

- Intel si-a lansat a 14-a generatie de procesoare pentru desktop-uri, care dispun de mai multe nuclee si de frecvente de rulare mai mari. Pentru ca ajunge la 6GHz (si are 24 de nucelee), varful de gama al seriei, Core i9-14900K, este cel mai rapid procesor pentru desktop-uri produs in serie, conform…

- O proprietate de lux ce face parte din cel mai exclusivist proiect de vile pe care il gasim la ora actuala pe litoralul romanesc a fost scoasa, de curand, la vanzare. Poate fi ideala pentru cei care cauta sa faca o investiție excelenta.Vila aflata in complexul Marina Regia din nordul stațiunii Mamaia…

- Constructorul japonez ne ofera o imagine teaser cu un viitor concept al unei mașini sport. Mazda spune despre noul concept ca este creat special pentru a "simboliza tema principala a expoziției" din cadrul Salonului de Mobilitate din Japonia, eveniment care va incepe in 25 octombrie. Nu exista alte…

- Noua generație BMW X2 este tot mai aproape de lansare. Evenimentul va avea loc in data de 11 octombrie, inainte ca SUV-ul bavarez sa debuteze public cu ocazia Salonului de Mobilitate de la Tokyo. Viitorul X2 a aparut deja intr-o serie de teasere. In cel mai recent clip, BMW ne arata cateva detalii ale…

- LIDERI… Handbalistele junioare 3 de la LPS Vaslui, victorii pe linie in acest debut de sezon. Fetele antrenate de Ramona Popa și Maria Ostan au trei victorii din tot atatea meciuri și s-au instalat in fotoliul de lider al Seriei A. LPS Vaslui se afla pe primul loc in Seria A a Campionatului Național…

- In urma cu mai bine de o luna, Fiat a lansat noul 600e, un crossover electric care impartașește platforma sa cu Jeep Avenger. Ulterior, crossover-ul italian va fi disponibil și intr-o versiune cu motor hibrid incepand din 2024. Acum, insa, au aparut informații ca Fiat 600 va primi și o versiune electrica…

- De asemenea, economia UE si a zonei euro au inregistrat o crestere de 1,1% in primul trimestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022. In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cel mai semnificativ avans anual in perioada aprilie-iunie 2023 s-a inregistrat in Irlanda…