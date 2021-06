Prima generație cu clasă pregătitoare susține mâine Evaluarea Națională Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfașura in perioada 22 iunie – 4 iulie 2021cu un numar de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a inscriși, dintre care 12.006 in municipiul București, conform situației centralizate de catre Ministerul Educației. Este prima generație de elevi care susține Evaluarea Naționala și care a inceput […] The post Prima generație cu clasa pregatitoare susține maine Evaluarea Naționala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

