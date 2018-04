Prima fotografie explicită cu sarcina Ancăi Lungu Daca la primul copil s-a fotografiat adesea cu burtica de gravida, acum vedeta Antenei 1 a preferat discretia. Si-a luat „La revedere!” de la telespectatorii Observatorului de weekend, promitand insa ca va tine legatura cu ei, de departe, ca reporter special stabilit la Nisa. Daca unii dintre fanii sai au intuit ca e din nou insarcinata, Anca Lungu a avut grija sa-si ascunda bine sarcina, preferand ca acum, dupa un divort, sa-si traiasca noua viata intr-o mare discretie. Vedeta Antenei 1 iubeste din nou si tocmai asta o va tine departe de Romania, caci noul sau partener de viata traieste in Franta.… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

