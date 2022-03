Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Ferentz a publicat primele imagini cu iubitul ei american și i-a facut acestuia prima declarție de dragoste publica, cu ocazia aniversarii sale. Se pare ca artista este cat se poate de fericita alaturi de Douglas.

- Annes a fost ceruta in casatorie de iubitul ei care ii este alaturi de 24 de ani, insa cei doi nu au facut marele pas pentru fericitul eveniment. Iata care este motivul pentru care artista nu s-a casatorit!

- Pentru a marca in acest an Ziua Bolilor Rare, Direcția de Cultura Carei și Asociația Werdnig Hoffman din Carei, organizeaza o expoziție de fotografie, cu materiale foto realizate de catre Robert Veres, președintele organizației, in cadrul activitaților la care a participat anul trecut in țara. In fiecare…

- O noua fotografie oficiala, care marcheaza 70 de ani de la ascensiunea pe tron a reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, a fost publicata de Palatul Buckingham. Buckingham a dezvaluit, duminica, o noua fotografie oficiala realizata la inceputul saptamanii, la Sandringham. Regina…

- Andra Gogan e urmarita de sute de mii de adolescenți, iar mulți știu ca de ceva vreme vloggerița traiește o frumoasa poveste de iubire. Iata ca acum și paparazzii Spynews.ro au decis sa o urmareasca, dar nu pe YouTube sau Instagram, ci in viața de zi cu zi. Stați sa vedeți cum a surprins-o alaturi de…

- Insemnata in calendar de mulți, 11 ianuarie marcheaza Ziua Naționala a Artei Fotografice in Romania, o celebrare a frumosului surprins pe pelicula, dar și o ocazie de pus in oglinda trecutul și actualul. Data aceasta reprezinta nașterea primului fotograf de arta roman, Carol Popp de Szathmari, iar cum…

- Carmen de la Salciua traiește o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni. Vedeta l-a cunoscut pe Marian Corcheș cu care la scurt timp s-a și mutat impreuna. Declarațiile exclusive ale vedetei, la Antena Stars, despre noua relație.

- Foto: Facebook Un polițist din Zarnești, foarte iubit de comunitate, a avut, din nou, o postare pe Facebook care a facut deliciul internauților. A primit o fotografie cu o dubița care parca tocmai „scapase” dintr-un razboi apocaliptic. Daniel Zontea se remarca prin postarile publice, in care vine atat…