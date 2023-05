Stiri pe aceeasi tema

- Un canal de stiri de stat din Belarus a publicat luni o fotografie cu presedintele Aleksandr Lukasenko (68 de ani) in vizita la un centru de comanda militar, in prima sa aparitie publica dupa speculatiile privind starea de sanatate a liderului belarus, potrivit Reuters.Canalul Telegram Pul Pervogo,…

- Alexander Lukasenko, in varsta de 68 de ani, s-a internat intr-un spital de langa Minsk, potrivit publicatiei belaruse Euroradio si a proiectului de monitorizare Belarusian Hajun, citate de Kyiv Independent. Lukasenko a ajuns la spital, sambata, in jurul orei 19:00, timp in care accesul la clinica a…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi este internat la terapie intensiva din cauza unor probleme cardiace, a declarat pentru AFP un membru al anturajului sau.In varsta de 86 de ani, Berlusconi, care a intrat si iesit din spital in ultimii ani, se afla la Spitalul San Raffaele din Milano.

- Un tribunal din Belarus a condamnat-o in lipsa luni, 6 martie, pe lidera opozitiei aflata in exil Svetlana Tihanovskaia la 15 ani de inchisoare, acuzata in special de „conspiratie pentru preluarea neconstitutionala a puterii”, a anuntat agentia Belta, citata de Reuters, transmite Agerpres.Un alt opozant,…

- Dictatorul bielorus, Aleksandr Lukașenko, l-a invitat pe Joe Biden sa vina la Minsk pentru a discuta despre „incheierea” razboiului din Ucraina. Lukașenko a spus ca daca Biden accepta, și dictatorul de la Kremlin „va sosi” in Belarus pentru discuții, conform agenției de presa de stat din Belarus.