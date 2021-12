Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a anunțat „cu regret” anularea petrecerii anuale de Craciun de teama variantei Omicron. Suverana a transmis ca este alegerea cea mai ințeleapta sa se protejeze de virus. Majestatea Sa a spus ca intalnirea anuala regala nu va avea loc anul acesta, așa cum a fost planuit. Cazurile…

- Smiley și Gina Pistol au devenit parinți in urma cu cateva luni, iar de atunci, viața lor s-a schimbat complet. Chiar daca cei doi nu au publicat inca o fotografie in care chipul micuței sa se vada, aceștia au pozat-o in diferite ipostaze, iar internauții au fost incantați sa o vada pe Josephine, trimițand…

- Prințul Harry și Meghan Markle au redevenit centrul atenției in timpul unei gale prestigioase de pe covorul roșu. Ducele și ducesa de Sussex aratau ca doua vedete de cinema. Cat de elegant s-au imbracat pentru primul lor eveniment fastuos din ultimul an. Prințul Harry și Meghan Markle au facut furori…

- Tensiunile dintre ducii de Sussex și Casa Regala Britanica sunt departe de a se fi incheiat. Deși s-a zvonit ca micuța Lilibet va fi creștinata la Castelul Windsor, la fel ca fratele ei mai mare, Meghan și Harry au cu totul alte planuri.