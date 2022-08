Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce orașele Ucrainei sunt bombardate de armata rusa, iar civilii sunt uciși fara mila, autoarea rusa Ludmila Ulițkaia scrie ca „va veni judecata” pentru „nebunul la a carui porunca soldatii rusi au trecut granita Ucrainei, au bombardat, au lovit cu rachete orasele pasnice si au haituit oamenii…

- Sepsi Sf. Gheorghe a cucerit prima Supercupa a Romaniei din istoria clubului, dupa o finala contra campioanei CFR Cluj, scor 2-1. Supercupa Romaniei s-a jucat la Arad, intr-o atmosfera frumoasa, in fața a aproximativ 8.00 de spectatori. Nici n-au apucat bine sa se așeze scaunele in camera VAR, fiind…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre debutul noului sezon de Liga 1. Giuleștenii vor juca in primele 3 etape cu CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, adica echipele care au terminat pe podium in ediția trecuta de campionat. Mutu a analizat tragerea la sorți in cantonamentul…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a participat, vineri, la o dezbatere organizata de Universitatea Babeș-Bolyai, cu tema „Rolul NATO și al Uniunii Europene in modernizarea Romaniei”.

- Regele Carol al II-lea, subiectul articolului nostru, a primit de la inaintasii sai cea mai frumoasa mostenire: o Romanie Mare si care facea pasi hotarati spre modernizare si democratie. Dar domnia sa a insemnat sfarsitul democratiei, s-a incheiat cu un regim autoritar, apoi a urmat dictatura militara…

- Coreea de Nord a numit pentru prima data o femeie, Choe Son Hui, in functia de ministru de Externe, relateaza sambata presa de stat, in timp ce Phenianul continua o serie de teste de arme si ignora apelurile la negocieri din partea Statelor Unite, relateaza AFP.

- „Numarul celor inscriși la Bacalaureat este cel mai mic din istoria postdecembrista a Romaniei. Și inainte de 1989 aveam, de asemenea, un numar mult mai mare”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, intr-o intervenție telefonica la B1TV. Amintim ca Edupedu.ro a scris ca peste 40 de mii de…

- Duminica, 29 mai, s-a disputat returul barajelor pentru menținerea in Liga I / promovarea din Liga a II-a, Chindia Targoviște - Concordia Chiajna și Dinamo București - Universitatea Cluj. In Ștefan cel Mare, Universitatea a deschis scorul in minutul 17, șut superb Tescan, cu ajutorul transversalei,…