- O romanca este prima femeie din Europa care a obținut certificarea de pilot comandant de aeronava din Grupul de Transport Aerian Strategic al NATO. Se numește Simona Maierean, este locotenent-comandor și are 33 de ani. La 24 de ani a devenit prima femeie pilot de vanatoare din Romania, iar acum se afla…

- Simona Maierean, 33 de ani, este prima femeie din Europa care a obtinut certificarea de pilot comandant de aeronava din Grupul de Transport Aerian Strategic al NATO. Ea este locotenent-comandor, iar la 24 de ani a devenit prima femeie pilot de vanatoare din Romania.

- Lucrarile sunt aproape finalizate pe santierul stadionului Steaua din București, arena cu 31.254 de locuri, a anunțat, joi, Compania Nationala de Investitii pe Facebook.”Pe șantierul Stadionului Steaua lucrarile sunt aproape finalizate.Se fac ultimele finisaje, se monteaza mobilierul și se pun la punct…

- Primul soț al Adinei Alberts, bancherul olandez George Alberts, a murit la varsta de 66 de ani, din cauza infectarii cu noul coronavirus. Barbatul era internat la Institutul „Matei Balș” din București și se afla in coma de zece zile. La scurt timp dupa aflarea veștii ingrozitoare, Adina Alberts, fosta…

- "De cate ori pe zi credeți ca se dezinfecteaza un autobuz, troleibuz sau tramvai in București? Unul in care in fiecare zi urca sute de persoane, care ating scaune, bare de susținere etc. O singura data, noaptea cand ajunge in depou sau garaj!", a scris presedintele ALDE pe pagina sa de Facebook.…

- COMUNICAT DE PRESA Ref: Ministerul Mediului va finaliza pana la 30 noiembrie 2020 opțiunile strategice pentru politica forestiera a Romaniei pentru urmatorii 10 ani București, 11 august 2020 Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a inceput procesul de fundamentare a opțiunilor…