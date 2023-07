Prima femeie care conduce US Navy: Joe Biden a ales un amiral cu patru stele la comanda marinei americane

Prima femeie care conduce US Navy: Joe Biden a ales un amiral…

Presedintele american Joe Biden a nominalizat vineri o femeie amiral, pe Lisa Franchetti, la conducerea US Navy, o masura ce ar sparge o bariera de gen in armata Statelor Unite facand-o prima femeie la comanda marinei si membru al Joint Chiefs of Staff, sefii de State Majore, conform Agerpres.

Decizia lui Biden este o surpriza. Oficialii Pentagonului au asteptat ca nominalizarea sa revina amiralului Samuel Paparo, care conduce Marina in Pacific si are experienta confruntandu-se cu provocarea din ce in ce mai mare din partea Chinei, noteaza Reuters.

