- Trambulina este o activitate interesanta și distractiva pentru copii. Cel mai bine se instaleaza in casa de vara sau in curtea din spate a propriei locuințe. Este important ca atunci cand alegi o trambulina, sa te asiguri ca sunt respectate in primul rand normele de siguranța. Ca atunci cand o folosești…

- Emisiunea concurs lansata de TVR se va numi 'CARE PE CARE' - un joc de cuvinte ce atrage atentia asupra uneia dintre cele mai intalnite greseli din limba romana. Competitia este libera si... pe bani. Preselectia s-a deschis, asa ca va asteptam sa va inscrieti!

- VIDEO Cel mai frumos stup: concurs pentru elevi cu un premiu de 1.000 de euro, la Sarbatoarea Mierii de la Blaj Aproape 600 de copii de la școlile din Blaj și Alba Iulia au participat la un concurs inedit de pictare a stupilor, organizat in cadrul Sarbatorii Mierii de la Blaj. Este vorba despre copii…

- Fortele de securitate iraniene au torturat inclusiv copii si tineri in timpul protestelor antiguvernamentale care au zdruncinat Iranul incepand din toamna trecuta, arata un raport publicat astazi de Amnesty International.

- O educatoare din Deva nu a mai ținut cont de nimic și s-a aruncat in fața unui jet cu apa fierbinte pentru a-i proteja pe copii. Femeia a ajuns de urgența la spital cu arsuri, asta dupa ce o țeava s-a spart in timpul orelor. O fetița a avut nevoie de ingrijiri de specialitate.

- Oamenii de știința avertizeaza, astfel, ca fața acționeaza ca o "oglinda a sanatații", iar rezultatele ar putea indica faptul ca unele probleme de sanatate mai profunde sunt asociate cu consumul de alcool de catre mama in timpul sarcinii, relateaza Ziarul de Iași. S-a stabilit de mult timp o legatura…

- Olimpiada de Benzi Desenate este un concurs naional de benzi desenate de promovare a tinerelor talente din mediul de învmânt primar gimnazial i liceal si a ajuns anul acesta la a IVa ediie. Biblioteca Judeean Panait Istrati Brila prin Secia pentru Copii. Ludotec se altur iniiatorilor cut&a...

- O mamica din Cluj-Napoca a ramas blocata weekendul trecut in localitatea Ciurila, unde ningea puternic. Clujeanca a ramas blocata in centrul Ciurilei cu trei copii mici, un polițist insa a intervenit sa o salveze pe mamica aflata in dificultate. Ministerul Afacerilor Interne a publicat povestea completa…