Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o atmosfera solemna și plina de respect, orașul Targu Ocna se pregatește sa sarbatoreasca a XVIII-a ediție a ”Zilei Vanatorilor de Munte”, eveniment dedicat curajului și devotamentului Forțelor de Elita ale Armatei Romane. In aceasta zi, se comemoreaza 107 ani de la inființarea primei unitați de…

- Zgardea Roxana are 17 ani, este din Deva și eleva in clasa a XII-a la Liceul de Arte „Sigismund Toduța din Deva. Din luna septembrie și pana in prezent, Roxana, in loc sa mearga alaturi de colegii ei la școala, și-a petrecut zilele doar prin spitale, atat la spitalul din Deva, cat și la Spitalul…

- Senda Pan Flute Choir, corul de copii și tineri din Japonia care canta la naiurile confecționate dintr-un arbore care a supraviețuit in urma exploziei de la Hiroshima, vine la Timișoara. Grupul va susține un concert la Centrul Reformat Noul Mileniu, in data de 19 septembrie, ora 18. Școala din localitatea…

- Tema din acest an, „Partizani in Spațiu” va fi explorata pe 15 și 16 septembrie la Palatul Ștefania, Piața Romanilor, nr.1, Timișoara. Cele doua zile vor cuprinde prezentari teoretice și practice, ateliere, proiecții video și un performance sonor. Intrarea este libera. Cozzzmonautica este un program…

- Mașina in care se aflau șoferul și doi copii a luat foc in mers, joi dupa-masa, pe DJ592, in zona podului peste raul Timiș, in apropiere de localitatea Albina, informeaza Timiș Online.Flacarile au cuprins rapid mașina, care a fost distrusa complet, insa cele trei persoane aflate in autoturism au reușit…

- „Ministerul Sanatații a transmis niște informații contradictorii legate de numarul de paturi pentru mari arși. Cate paturi și structuri pentru mari arși are Romania in acest moment? Cand și cum au fost acreditate 34 de paturi pentru mari arși in 6 spitale, cate susține Ministerul Sanatații in acest…

- Duminica, 27 august, la marginea orasului Timisoara e organizata a doua editie a Cupei Padurea Verde. Un regal pentru pasionații de ciclism de toate varstele, cu o atenție deosebita acordata copiilor cu varste cuprinse intre 3 și 14 ani. Sub deviza „Distracție și Mișcare”, Cupa Padurea Verde aduce in…