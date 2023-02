Stiri pe aceeasi tema

- Doua aeronave de transport C-27J Spartan, ale Fortelor Aeriene Romane, vor aduce miercuri seara inapoi acasa o parte dintre salvatorii trimiși de autoritațile romane pentru a sprijini eforturile de cautare și salvare din Turcia, dupa cutremurul devastator din 6 februarie, transmite Ministerul Apararii.Salvatorii…

- Potrivit sursei citate, lor li se alatura personalul specializat in misiuni de cautare-salvare, alaturi de echipa canina, dislocata in data de 6 februarie, in Turcia.Prima aeronava va ateriza in jurul orei 23:15.Echipa RO-USAR va fi intampinata, la Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, de premierul…

- Doua aeronave C-27J Spartan ale Fortelor Aeriene Romane vor aduce, miercuri seara, in Romania prima echipa RO-USAR, medici si asistenti SMURD, respectiv personal specializat in misiuni de cautare-salvare, alaturi de echipa canina trimisa in Turcia in 6 februarie. Salvatorii vor fi intampinati de…

- Ministerul Apararii Nationale informeaza ca doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, vor executa, marti, o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene, dupa cutremurele din 6 februarie. In baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta…

- Cei trei profesoare reptriate din Adana, unul dintre cele mai afectate orașe de cutremurul devastator de ieri din Turcia, au ajuns acasa, la Satu Mare. Ajunse in Romania, dupa ce și-au vazut moartea cu ochii, profesoarele au declarat ca doar printr-o minune au ramas in viața. „Hotelul nostru a ramas…

- Romania trimite in Turcia trei aeronave care vor avea la bord 60 de salvatori, patru caini antrenați pentru cautari dupa cutremur și șapte tone de echipamente, a declarat șeful DSU Raed Arafat, citat de Digi24. Primele informații erau despre doua aeronave militare- una de tip C-130 Hercules si un C-27J…

- Ca raspuns la agresiunea lui Putin in Ucraina, NATO sporește prezența aeriana pe flancul estic cu avioane de lupta suplimentare. 180 de militari NATO vor fi aduși la baza din Otopeni.„Aeronave AWACS (Airborne Warning and Control System) din cadrul Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si…