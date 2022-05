Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a discutat cu Serghei Șoigu, vineri, pentru prima oara de cand rușii au invadat Ucraina, in februarie, relateaza Reuters. In cadrul conversației, Austin i-a cerut lui Șoigu un armistițiu imediat in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 79. Ucraina va primi un nou ajutor militar din partea Uniunii Europene, cu o valoare de 500 de milioane de euro. Se dau lupte grele la uzina Azolstal, dar forțele ucrainene rezista atacurilor și continua contraofensiva la Harkov. I

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a pledat marti, in prima sa vizita la Moscova dupa declansarea invaziei ruse in tara vecina, pentru o incetare a focului in Ucraina "in cel mai scurt timp", transmit AFP, Reuters si EFE.

- Apar informații menite sa zdruncine scena politica a lumii, dupa ce Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a afirmat public, pentru prima oara, ca SUA ii furnizeaza informații Ucrainei pentru operațiunile care vor avea loc in Donbas, regiunea vizata de armata lui Vladimir Putin. Armata ucraineana,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a discutat, duminica, la telefon, cu Vladimir Putin si a cerut incetarea imediata a focului in Ucraina. “Presedintele Erdogan a subliniat importanta unui armistitiu, a deschiderii coridoarelor umanitare si a unor pasi urgenti pentru semnarea unui acord de pace”,…

- In contextul in care Rusia continua atacurile impotriva Ucrainei, iar razboiul de abia acum incepe, președintele Franței a anunțat ca va accelera dislocarea de militari pe teritoriul Romaniei, in cadrul NATO. Presedintele Emmanuel Macron a anuntat vineri, la Bruxelles, ca Franta va accelera desfasurarea…