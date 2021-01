Prima constatare a anchetatorilor de la Spitalul Balș – Prizele erau suprasolicitate Incendiul de la Institutul de boli infecțioase ”Matei Balș” e sub un asediu de cercetari. Personalul este și va fi audiat. Nu toți au interesul sa spuna adevarul. O asistenta recunoaște ca era frig in saloane dar ”nu era niciun reșou”. Alți martori declara ca au adus reșouri de acasa, dar reșourile din marturisiri nu se potrivesc cu locul de unde a izbucnit violent incendiul. Surse apropiate anchetei spun, conform DIGI24.ro, ca una dintre angajatele care erau de serviciu in noaptea incendiului a susținut ca prizele ar fi fost suprasolicitate din cauza aparatelor personale ale pacienților (telefoane),… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu a anunțat patru „masuri urgente” care vor fi luate in urma incendiului care a avut loc vineri dimineața la Institutul „Matei Balș” din București. „Sistemul sanitar are pacate vechi, de 30 de ani. Mai ieri am avut infecții nosocomiale, azi vorbim despre incendii și…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Institutul ”Matei Bals”, unde vineri dimineata a avut loc un incendiu in urma caruia cinci oameni au murit. „I-am cerut ministrului sanatații sa facem reforma reala in sistemul de sanatate. O zi foarte trista. Imi pare foarte rau, transmit condoleanțe familiilor…

- Fiica unei paciente internate la Institutul „Matei Balș” a declarat, la Realitatea PLUS, ca in urma cu o saptamana a dus o aeroterma in salonul in care era internata pentru ca era frig. „In urma cu o saptamana, pentru mama mea am dus o aeroterma la etajul 3, pavilionul 5, camera 17. Mi-au…

- Barbatul, 77 de ani, era sub tratament pentru coronavirus, iar starea sa de sanatate era buna. Decesul a fost consemnat de medicii de la Spitalul Sf. Spiridon din Iași in noaptea de luni despre marți, 26 ianuarie. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din…

- „Pe teritoriul Romaniei, nu a fost confirmata pana in prezent noua varianta SARS-Cov-2 depistata in Marea Britanie. O noua tulpina se poate confirma numai prin secvențierea genomului viral de catre institutele sau unitațile sanitare abilitate, iar aceasta procedura tehnica va fi definitivata zilele…

- Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, isi manifesta revolta fata de faptul ca senatorul PSD Adrian Streinu Cercel s-a inghesuit sa fie printre primii care s-au vaccinat impotriva coronavirusului. „S-ar fi terminat asa de bine aceste trei zile de Craciun daca nu primeam doua palme. Senatorul PSD…

- Mesajul premierului Florin Cițu a venit la scurt timp dupa ce o asistenta medicala de la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București a fost prima persoana din Romania vaccinata impotriva Covid-19, informeaza biziday . „Prima persoana vaccinata impotriva COVID-19 in Romania și un moment…

- Direcția de Sanatate Publica Iași a transmis faptul ca au fost depistate mai multe focare de COVID-19 la mai multe unitați medicale din Iași. Pentru fiecare focar s-au luat masurile sanitare pentru dezinfectarea spațiilor și izolarea cazurilor diagnosticate. INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA – Sectia…