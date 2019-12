Nava Akademik Lomonosov a andocat in portul din orasul Pevek de la Oceanul Arctic. Nava este cunoscuta sub numele de „Titanicul nuclear”, sau „Cernobalul plutitor”. Centrala nucleara are doua reactoare, iar cei care au proiectat-o sunt de parere ca poate genera suficienta energie pentru a alimenta 100.000 de locuințe.

Desigur, proiectul nu putea fi lipsit de critici, acestea fiind legate in principal de potențialele riscuri legate de o centrala nucleara plutitoare. In ciuda criticilor, exista destule voci care spun ca ideea unei centrale nucleare plutitoare nu este nici pe departe atat…