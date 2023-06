Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Alexandru Cioara, eroul Industriei Galda de ziua sa, cu un hat-trick la baraj! Doru Oancea: “Promovarea ar incununa munca depusa”. Industria Galda de Jos, campioana Albei, l-a avut erou in prima manșa a barajului pentru promovarea in eșalonul terț pe atacantul Alexandru Cioara, cel care in ziua…

