- Gica Popescu (53 de ani) a vorbit despre problemele pe care le-a avut dupa ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Președintele Viitorului a dezvaluit ca nu știe de unde s-a infectat și a povestit ce simptome și ce probleme a avut dupa ce s-a vindecat de COVID-19. „Nu știu cum m-am infectat pentru…

- Irina Loghin a avut prima sa apariție televizata dupa ce s-a vindecat de coronavirus. Invitata la emisiunea lui Catalin Maruța, artista a povestit cum s-a infectat. De asemenea, soțul, dar și fiul ei au fost testați pozitiv cu COVID-19.„A venit o prietena din Basarabia și a doua zi dupa ce avenit la…

- Cunoscutul actor și regizor de teatru Horatiu Malaele a fost confirmat cu CoVid-19. Actorul urma sa plece peste cateva zile la Iasi, la Gala Serilor Filmului Romanesc, insa cel mai probabil calatoria sa va fi anulata și nu va mai pleca la evenimentul respectiv.Celebrul actor de teatru și film Horatiu...…

- Nea Marin și soția lui au fost confirmați cu coronavirus in urma cu o saptamana, iar acum au fost facute publice primele imagini cu cei doi din spital. ”Vinovat” se face chiar Liviu Varciu, care a postat o fotografie din timp ce se afla intr-un apel video cu cei doi! Cum se simt in aceste momente.

- Papa Francisc a fost vazut miercuri purtand masca si folosind dezinfectant pentru maini in timpul audientei sale publice saptamanale de la Vatican, relateaza Agerpres, care citeaza DPA.Suveranul pontif in varsta de 83 de ani - care nu este vazut in general cu echipament de protectie - a scos o masca…

- Nea Marin a oferit primele marturii despre starea sa de sanatate dupa ce s-a aflat ca a fost testat pozitiv cu COVID-19. Cum se simte vedeta și care au fost primele simptome care i-au dat de banuit? Nea Marin, primele declarații dupa ce a fost infectat cu coronavirus Nea Marin a fost diagnosticat cu…

- Vești bune pentru fanii lui Antonio Banderas! Celebrul actor a dat vestea pe care o așteptau toți: s-a vindecat de coronavirus. Cu aceasta ocazie, a transmis și mesaje de incurajare pentru cei care inca se lupta cu boala.

- J Balvin a anuntat ca se recupereaza dupa ce a fost diagnosticat cu boala COVID-19, care "l-a afectat serios". Artistul a povestit ca lupta cu virusul a fost una grea si complicata, insa acum se simte mai bine. Totodata, i-a avertizat pe tineri ca virusul nu este o gluma, ba chiar este foarte periculos.