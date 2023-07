Prim vicepreședintele Asociației Municipiilor din Romania, Ion Lungu, a fost solicitat de catre președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu sa sprijine primarii moldoveni cu consultața pentru atragerea fondurilor de preaderare de la UE. Discuția intre cei doi a avut loc la Slanic Moldova la Simpozionul Internațional ” Viitorul Comun in Spațiul Comunițatii Europene” organizat de […] The post Prim vicepreședintele AMR, Ion Lungu, solicitat de președintele Parlamentului Republicii Moldova sa ajute primarii moldoveni cu consultața pentru atragerea fondurilor de preaderare first appeared…