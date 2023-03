Stiri pe aceeasi tema

- Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei, a catalogat drept „inacceptabila” propunere ucraineana care prevede ca familiile minoritatilor etnice sa primeasca aproximativ 1.000 de euro daca copiii acestora sunt inscrisi la scoli in limba ucraineana si nu la scoli cu predare in limba lor materna,…

- UPDATE Belarus, principalul aliat al Rusiei in campania militara a acesteia contra Ucrainei, trebuie sa faca tot posibilul pentru a se ajunge la pace in tara vecina, a declarat la Minsk ministrul ungar de externe Peter Szijjarto. Ungaria „resimte in fiecare zi consecintele razboiului din Ucraina” si…

- Ministerul ucrainean de Externe il va convoca pe ambasadorul Ungariei pentru a-și exprima nemulțumirea fața de comentariile „complet inacceptabile” facute de premierul ungar Viktor Orban cu privire la Ucraina, a informat vineri Kievul, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ungaria nu va permite sa fie atrasa intr-o capcana și tarata in conflictul armat din Ucraina, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban, luand cuvantul, duminica, in legatura cu sarbatorirea Zilelor Culturii Ungare in orașul Szatmarcseke, unde in urma cu 200 de ani poetul Ferenc Kolcsey a scris…

- Noul ministru german al Apararii, Boris Pistorius, a avut opinii favorabile Rusiei, pana in 2022, cand a devenit un critic dur al agresiunii asupra Ucrainei. In 2018, intr-un interviu pentru Sueddeutsche Zeitung (SZ), a criticat sanctiunile impuse Rusiei dupa ocuparea, in 2014, a unor parti din Ucraina.…

- Ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, a declarat la Budapesta ca Ungaria va vota impotriva primirii Kosovo in organizații internaționale, cum ar fi Consiliul Europei. In declarația data dupa vizita de o zi in Ungaria, unde s-a intalnit cu premierul Ungariei, Viktor Orban, și cu ministrul maghiar…

- Activele rusești sechestrate de guvernul Ungariei, care a blocat in repetate randuri sancțiunile UE impotriva Moscovei, au crescut la 870 de milioane de euro la sfarșitul lunii noiembrie, de la 3.000 de euro raportate anterior, potrivit ziarului Nepszava, citat de Reuters. Membrii UE, ca parte a sanctiunilor…

- Portul ucrainean Odesa nu a funcționat duminica dupa ultimul atac rusesc asupra sistemului energetic din regiune, a declarat ministrul agriculturii, Mykola Solsky. Ministrul agriculturii, Mykola Solsky, a adaugat ca nu se aștepta ca comercianții de cereale sa suspende exporturile. Situația dramatica…