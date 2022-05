Stiri pe aceeasi tema

- Suedia va solicita aderarea la NATO, a anuntat oficial, luni, premierul Magdalena Andersson, care a evocat o noua ”era” pentru tara scandinava, relateaza agentiile France Presse, Reuters si DPA. ”Guvernul a decis sa informeze NATO despre dorinta Suediei de a deveni membra a Aliantei”, a declarat Andersson…

- Premierul britanic Boris Johnson si omologul sau suedez Magdalena Andersson au anuntat miercuri un acord in domeniul apararii si de protectie reciproca in caz de agresiune, inaintea deciziei Suediei privind aderarea la NATO, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Suedia si Marea Britanie au semnat miercuri un acord de aparare reciproca. Premierul britanic Boris Johnson si omologul sau suedez Magdalena Andersson au anuntat incheierea unui acord in domeniul apararii si de protectie reciproca in caz de agresiune, inaintea deciziei Suediei privind aderarea la NATO,…

- Intr-o discuție telefonica cu prim-ministrul Suediei, Magdalena Andersson, Volodymyr Zelensky a discutat despre cooperarea in sectorul energetic și sprijinul suplimentar de aparare acordat Ucrainei. Despre acest lucru a relatat luni, 9 mai, pe pagina sa de Twitter, liderul ucrainean. Parțile au convenit…

- Ani de zile, „modelul finlandez” era promovat intens in Chișinau ca o soluție la criza identitara prin care trece statul R. Moldova. Astazi, vedem cum „experții” de carton au luat apa in gura și nu mai spun nimic despre micul stat nordic, care are doar 5.6 milioane de cetațeni, dar care refuza sa-și…

- Guvernul suedez propune o crestere a cheltuielilor militare la 2% din PIB 'de indata ce va fi posibil efectiv', in contextul generat de invazia Rusiei in Ucraina, a declarat joi prim-ministrul Magdalena Andersson, transmite Reuters. 'Astazi, prezentam o noua initiativa cu un mesaj clar catre poporul…