- Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a anuntat ca isi va prezenta demisia in parlament, la cateva ore dupa ce autoritatea siita suprema a tarii a indemnat forul legislativ sa-i retraga...

- Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave in Romania anului 2018 au fost viteza neadaptata la condițiile de drum, traversarea neregulamentara a pietonilor și neacordarea de prioritate pietonilor. Fața de anul anterior, numarul accidentelor rutiere grave a scazut cu 1%, iar cel al…

- In weekend, armata si politia libaneza au reusit sa deschida principalele drumuri. De asemenea, armata i-a chemat pe manifestanti sa-si limiteze protestele in pietele publice. Unele drumuri au fost blocate cu anvelope aprinse, in timp ce altele au fost efectiv ''sigilate'' de demonstrantii care si-au…

- Cel putin 15 oameni au fost ucisi, dintre care majoritatea copii, intr-un atac cu masina-capcana care a avut loc sambata in orasul sirian de frontiera Tal Abyad, care se afla sub controlul fortelor turce, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Explozia, care a avut loc in exteriorul unei benzinarii,…

- Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a ordonat sambata seara desfasurarea trupelor de elita antitero pe strazile Bagdadului pentru ca acestea sa puna capat, recurgand la orice mijloace, protestelor antiguvernamentale, informeaza Reuters, citand surse de securitate, potrivit NEWS.ro. De asemenea, trupe…

- ”Ministerul Apararii va ancheta cu privire la acuzatii referitoare la pierderi civile in districtul Musa Qala”, se arata in acest counicat, in care se precizeaza ca forte din cadrul ministerului au efectuat duminica o operatiune in care ”22 de membri straini ai talibanilor aufost ucisi, iar 14 arestati”.”Era…

- Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a primit discutat la telefon cu secretarul de Stat american Mike Pompeo, a informat luni biroul oficialului irakian, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Oficialii irakieni nu au specificat despre ce au discutat cei doi la telefon. Citește…

- Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) a depus la Primaria Bucuresti cerere pentru aprobarea organizarii unui miting de protest fata de nivelul pensiilor rezervistilor, militarilor si politistilor, pentru data de 25 octombrie, informeaza un comunicat al SCMD transmis vineri AGERPRES. Cererea…