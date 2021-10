Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 a lovit Noua Zeelanda, joi, zguduind intreaga țara, inclusiv pe prim-ministra țarii care se afla in timpul unei conferințe de presa, relateaza The Independent. Jacinda Ardern și-a menținut calmul in timpul cutremurului și a cerut, apoi, unei jurnaliste sa repete intrebarea…

- Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a stabilit vineri pragul de 90% vaccinare cu schema completa a populatiei pentru a incepe redeschiderea tarii, anuntand astfel incheierea politicii sale de carantinare drastica.

- Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a stabilit vineri atingerea unui obiectiv de vaccinare cu schema completa a populatiei in proportie de 90% pentru a incepe redeschiderea tarii, anuntand astfel incheierea politicii sale de carantinare drastica, relateaza EFE.

- Auckland, cel mai mare oras din Noua Zeelanda, va ramâne sub incidenta restrictiilor anti-COVID-19 pentru cel putin înca 14 zile, a anuntat luni prim-ministrul tarii, Jacinda Ardern, relateaza DPA.În Auckland, un oras cu o populatie de aproximativ 1,7 milioane de locuitori, autoritatile…

- Noua Zeelanda s-a angajat luni sa majoreze de patru ori ajutorul financiar pe care il va acorda altor state in lupta impotriva schimbarilor climatice, pentru a remedia raspunsul 'teribil de inadecvat' adus in ultimele decenii de guvernele sale acestei provocari, transmite AFP. In timp ce reprezentatii…

- Maratonul de vaccinare, denumit 'super sambata', viza administrarea a cel putin 100.000 de doze pe parcursul zilei si apropierea de tinta de 90% din populatie vaccinata.Punctele de vaccinare au inclus unitati mobile, centre comunitare, cabinete ale medicilor de familie, farmacii, dar si restaurante…

- "Nu putem lasa nimic la intamplare, de aceea o facem (vaccinarea) obligatorie", a declarat Chris Hipkins, ministrul insarcinat cu lupta impotriva noului tip de coronavirus, care este de asemenea ministru al educatiei.Medicii, infirmierii si alte persoane angajate in sistemul medical si care sunt in…

- Un lockdown sever intins pe mai multe saptamani a nemulțumit populația celui mai mare oraș al Noii Zeelande, Auckland, dar nu și-a atins scopul, acela de a stopa raspandirea coronavirusului, in varianta lui mai contagioasa – Delta. Luni, șefa guvernului, Jacinda Ardern, a admis infrangerea și a semnalat…