- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la o conferinta de specialitate. "Am vorbit de acest…

- Senatul a adoptat, in plenul de miercuri, un proiect de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta nr. 18/2018 care introduce formularul unic ce comaseaza mai multe declaratii fiscale pe care contribuabilii trebuie sa le depuna in fiecare an la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).…