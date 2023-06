Stiri pe aceeasi tema

- Circa 32.000 de barbati care au fost recrutati in inchisorile din Rusia pentru 'serviciul militar' in Ucraina s-au intors acasa, a declarat duminica seful grupului privat de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, citat de dpa, conform Agerpres.Ei si-au indeplinit contractul si au fost implicati in lupte,…

- Asasinarea liderului de Kremlin este, in prezent, o ”prioritate absoluta” a spionajului militar ucrainean, a afirmat Sibitki cotidianului german, relateaza News.ro.”El este in capul listei noastre”, a transmis seful retelei militare de spionaj.El considera ca Razboiul rus din Ucraina se va incheia doar…

- Razboi in Ucraina, ziua 441. Ucrainenii anunța ca o parte din trupele rusești s-au retras din Bahmut. Aparatorii au confirmat acuzațiile liderului grupului Wagner, Evgheni Prigojin. Acesta a spus ca o brigada a armatei ruse a fugit de pe campul de lupta.

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen

- Noua oameni au murit, printre care și un copil de doi ani, dupa ce rachetele rusești au distrus mai multe blocuri de locuințe in orașul ucrainean Sloviansk. Intre timp, șeful gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, spune ca ofensiva in Ucraina ar trebui sa inceteze.

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat duminica aceasta ca Ucraina a convocat peste 200.000 de militari pentru contraofensiva sa iminenta asupra fortelor ruse, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fortele ruse utilizeaza zilnic aproximativ 20 de bombe aeriene ghidate ‘cu planare’ (glide bomb, in engleza) pe intreaga linie a frontului, pentru a nu-si trimite avioanele in zona in care pot fi lovite de apararea antiaeriana ucraineana, a declarat marti un purtator de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene,…

- Peste 5.000 de fosti infractori au fost gratiati dupa ce si-au incheiat contractele in baza carora au luptat in cadrul gruparii ruse de mercenari Wagner impotriva Ucrainei, a anuntat sambata liderul acestei grupari, Evgheni Prigojin, transmite Reuters.