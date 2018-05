Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca aderarea Romaniei la OECD nu depinde de relatiile personale si de promisiunile pe care le face Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, premierului Ungariei. "Aderarea Romaniei la OECD nu depinde de relatiile personale si de promisiunile…

- Partidul de guvernamant FIDESZ din Ungaria a obtinut o victorie categorica in alegerile parlamentare care s-au desfasurat duminica. Cu doua treimi din voturi, actualul premier, Viktor Orban, isi asigura cel de-al treilea mandat consecutiv la conducerea guvernului.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, il felicita pe premierul ungar Viktor Orban, pentru victoria in alegerile legislative care s-au desfasurat duminica in Ungaria.Citeste si: A inceput Saptamana Luminata: Ce este INTERZIS sa faci in aceste zile ”Felicitari! Buna treaba, noroc in urmatorii…

- Potrivit editiei din Bruxelles a publicatiei on-line Politico (aflata in proprietate americana) in Ungaria au inceput cercetarile impotriva gigantului informatic iar dimensiunile afacerii de coruptie de acolo le depasesc pe cele din Romania. Prestigioasa publicatie scrie ca in afacerea Microsoft din…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, foarte probabil nu va obtine o majoritate de doua treimi din parlament la alegerile din aprilie, asa cum s-a intamplat la precedentele doua scrutine, din cauza unei co...

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Le Figaro in contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc in Ungaria in data de 18 aprilie.RFI: In perspectiva legislativelor de pe 18 aprilie din Ungaria, cotidianul Le Figaro constata ca premierul…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…