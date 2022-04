Stiri pe aceeasi tema

- Avem imaginile care confirma ca Roxana Dobre și Florin Salam s-au desparțit, dupa ce manelistul a fost implicat intr-un scandal de proporții. Cei doi protagoniști au fost, de fapt, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau. Roxana Dobre a fost surprinsa de paparazii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri…

- Una dintre domnișoarele care a participat la petrecerea organizata de Gabi Badalau, actualul iubit al Biancai Dragușanu, in apartamentul sau face acuzații extrem de grave la adresa acesteia. La petrecere a fost prezent și marele manelist Florin Salam. Tanara susține ca a fost batuta cu bestialitate…

- Una dintre domnișoarele care a participat la petrecerea organizata de Gabi Badalau in apartamentul sau face acuzații extrem de grave la adresa Biancai Dragușanu. La petrecere a fost prezent și marele manelist Florin Salam. Tanara susține ca a fost batuta cu bestialitate de bomba showbiz-ului romanesc.…

- Bianca Dragușanu a transmis pe rețelele sociale un mesaj neașteptat, la scurt timp de la scandalul in care a a fost implicata cu Gabi Badalau. Iata ce a publicat focoasa blondina pe Internet, dupa ce ar fi facut zarava in locul in care iubitul sau și Florin Salam petreceau timp alaturi de cateva fete.

- Scadalul care s-a iscat la petrecerea burlacilor organizata pentru Florin Salam pare sa fi fost de ajuns pentru a provoca o noua desparțire intre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau. Reporterii Antena Stars au informații care intaresc varianta unei rupturi intre cei doi, la scurt timp dupa ce afaceristul…

- Incurcate sunt caile iubirii, dar se pare ca atunci cand vine vorba despre Gabi Badalau și despre Florin Salam, incurcatura este cu atat mai mare. Cei doi ravniți burlaci s-au gandit sa organizeze o petrecere a burlacilor inainte de nunta lui Florin Salam cu Roxana. Zis și facut. Au facut rost și de…

- Bianca Dragușanu s-a distrat din plin la petrecerea sa aniversara, alaturi de prieteni, cunoscuți și familie. Vedeta a avut parte de momente de neuitat, cadouri scumpe și multa distracție, insa puțini sunt cei care știu cați bani ar fi scos din buzunar Gabi Badalau pentru a plati nota de plata a focoasei…