- Fosta iubita a DJ-ului suedez Avicii a postat un mesaj extrem de emoționant pe Instagram, dupa ce știrea despre moartea celebrului artist a facut inconjurul lumii. Aceasta a postat urmatoarele: “Haide, iubito, nu renunța la noi. Alege-ma și iți voi arata iubirea.” Acestea sunt versurile dintr-o melodie…

- Site-ul TMZ publica astazi ultima poza cu DJ-ul suedez Avicii. Acesta este pe un yacht, aproape de coasta Omanului, statul in care a fost gasit mort a doua zi. Potrivit TMZ, Avicii, in varsta de doar 28 de ani, parea “fericit și sanatos”, iar nimic din comportamentul acestuia nu anunța dispariția lui…

- Unul dintre prietenii apropiati ai lui Avicii, producatorul si compozitorul american Nile Rodgers, se teme ca celebrul DJ suedez, a carui moarte a socat o lume intreaga, se lupta din nou cu „demonii alcoolului“.

- Potrivit site-ului TMZ, Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, parea "fericit si sanatos" in compania prietenilor cu care se afla in vacanta de cateva zile in Muscat, capitala Omanului.Site-ul a postat o poza cu celebrul DJ, facuta joi, cu doar o zi inainte de moartea sa, in care Avicii…

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling a murit in Oman la varsta de 28 de ani. “Cu profunda intristare anunțam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut drept Avicii. El a fost gasit mort in Muscar, Oman, in acesta vineri dupa-amiza, aproape de orele pranzului. Familia este devastata și rugam…

- Dupa ce am urmarit episod dupa episod continuu sezonul doi al serialului “Stranger things”, lansat pe Netflix in octombrie, 2017 cu toții stam cu sufletul la gura sa aflam mai multe vești despre sezonul trei. Urmatorul sezon din “Stranger things” ar putea aparea la finalul acestui an, conform unor surse.…

- O intreaga comunitate este in stare de șoc, la Beliu, in județul Arad, dupa ce un student eminent, care avea și in liceu numai note de 10, a murit, marți dimineața, la spital. Tanarul era internat la Ineu, de cateva zile, iar apropiații credeau ca acesta a suferit complicații din cauza unei raceli.…

- Anunțul lui Dragnea privind convocarea Congresului Extraodinar al PSD i-a luat prin surprindere pe liderii PSD. Astfel, mai mulți lideri prezenți la ședința, atât dintre cei fideli, cat si dintre cei care nu îl susțin pe Dragnea au precizat pentru Realitatea.