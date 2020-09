Stiri pe aceeasi tema

- Trei sectoare de drum local cu lungimea totala de 36,5 km din cadrul Coridorului 10, care tranziteaza localitațile Chiștelnița, Scorțeni din raionul Telenești și Meșeni, Ignaței, Peciște, Pripiceni-Razești, Pripiceni-Curchi, Trifești din raionul Rezina vor fi reabilitate. In acest sens, Agenția de Stat…

- Astazi, in toata tara sunt prognozate ploi cu descarcari electrice. La Briceni si Soroca se asteapta 20 de grade, la Balti cu unul mai mult. 22 de grade vor arata termometrele la Orhei. La Tiraspol sunt anuntate 23 de grade, iar la Leova 24.

- CHIȘINAU, 29 aug - Sputnik. In Republica Moldova, istoria asistenței medicale urgente incepe cu data de 4 septembrie 1944, cand a fost deschisa prima Stație de Salvare in orașul Chișinau. In anul 2003, Serviciul de Asistența Medicala Urgenta a fost reorganizat, in conformitate cu prevederile…

- [caption id="attachment_42050" align="alignleft" width="300"] Imagine simbol[/caption] O hotarare de Guvern a fost emisa recent, in care prevede extinderea proiectului de reparatie a drumurilor naționale. Astfel, inca 57 de km de drumuri naționale vor fi reparati și modernizați. Astfel, printre drumuri…

- Alte 57 de km de drumuri naționale vor fi reparate și modernizate. In acest sens, a fost aprobata o hotarare de Guvern care prevede declararea utilitații publice de interes național a lucrarilor de reabilitare si extindere a drumurilor publice naționale, fiind vorba despre M1 Frontiera cu Romania –…

- Maine, in tara vremea va fi calda, iar cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca vor fi 26 de grade, iar la Balți 27. Cu un grad mai mult se va inregistra la Orhei, iar la Tiraspol se asteapta 29 de grade.

- Astazi, in țara sunt anunțate ploi cu descarcari electrice. La Briceni, Soroca și Balți vor fi 27 de grade, iar la Orhei 28. Cu un grad mai mult va fi la Tiraspol. La Leova maxima va fi de 30 de grade, iar la Comrat 31. La Cahul se va incalzi pana la 32 de grade.