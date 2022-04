PRICHINDEL:VINE IEPURASUL!!!! Teatrul de Papuși „Prichindel” se pregatește de sarbatoare: Sarbatoarea Paștelui. Așa cum v-am obișnuit, am pregatit un program special, care sa aduca povestea in casele voastre, prin: povești citite, fabule și scenete online. Știm ca sunteți nerabdatori ca iepurașul sa va aduca mult doritul cadou. Așadar, nu ne ramane decat sa va dorim ca aceasta dorința sa vi se implineasca și sa va invitam sa va bucurați și de cadoul pe care noi l-am pregatit special pentru voi: Vine iepurașul! 21 aprilie, orele 12:00 Fabula „Cainele și cațelul”, de Grigore Alexandrescu, sceneta Interpretare:… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Papuși „Prichindel” se pregatește de sarbatoare: Sarbatoarea Paștelui. Așa cum v-am obișnuit, am pregatit un program special, care sa aduca povestea in casele voastre, prin: povești citite, fabule și scenete online. Știm ca sunteți nerabdatori ca iepurașul sa va aduca mult doritul cadou.…

- Nu ar fi normal ca SMURD sa treaca la Ministerul Sanatații de la MAI, dar Ambulanța, UPU, strategia de resurse umane din domeniul medicinei de urgența ar trebui sa faca obiectul activitații Ministerului Sanatații. Nu exista alta țara UE in care UPU sa fie coordonat de Interne. UPU nu poate fi decat…

- Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau pune la dispozitia refugiatilor ucraineni 100 locuri de cazare, a anuntat, luni, prefectul Lucian-Gabriel Bogdanel, care a multumit public pentru gestul facut de conducerea institutiei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata rusa face apel la civilii ucrainieni sa plece din orașele aflate sub asediu. Rușii le cer ucrainielor sa fuga, ca sa iși salveze viețile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Rusia s-a opus prin veto, adoptarii in Consiliul de Securitate al ONU, reunit din nou de urgenta, asupra proiectului de rezolutie care condamna in termeni fermi agresiunea impotriva Ucrainei si cerea retragerea trupelor sale din aceasta tara, noteaza Radio Romania Actualitați. Fii la curent…

- Fostul atacant brazilian Edson Arantes do Nascimento "Pele", care se afla in continuare in spital pentru a-si trata o tumora la colon si o infectie urinara, a declarat joi ca se simte "trist" dupa izbucnirea "inca unui razboi" in lume si si-a exprimat "solidaritatea cu poporul din Ucraina" impotriva…

- Dinamica din Ucraina, chiar daca nu ne afecteaza din perspectiva militara, din perspectiva potentialei contagiuni financiare a zonei ne poate afecta destul de grav, a declarat, marti, Alin Chitu, secretar de stat in Ministerul Finantelor, la un eveniment de specialitate, conform Agerpres. Fii…

- Compania Apa Brașov anunța instituirea unei restricții de circulație rutiera, astazi, intre orele 09.00 – 13.00, in municipiul Codlea. Astazi, 15 februarie 2022, vor fi realizate lucrari de inlocuire a unui planșeu pentru un camin de vane pe str. Freziei, la intersecția cu str. 9 Mai, din localitatea…