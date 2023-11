PRICHINDEL E DIN NOU PREMIAT! Teatrul de Papuși „Prichindel” Alba Iulia a obținut „Premiul pentru sinteza mijloacelor papușarești” pentru spectacolul „Hansel & Gretel – o poveste urbana”, regia Ana Craciun Lambru, la Gala Aniversara Țandarica – 78 de ani cu cortina ridicata, București, 2023 . Juriul acestei gale a fost format din: Doina Papp, Octavian Szalad și Calin Mocanu. Este un premiu care ne bucura și ne onoreaza, rasplatind efortul unei trupe de actori, care, cu multe emoții, a dat totul pe scena, secondați cu profesionalism de echipa tehnica. Ne-au fost alaturi și regizoarea spectacolului Ana Craciun Lambru… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia este invitat sa participe la „Gala Aniversara ImPuls Țandarica – 78 de ani cu cortina ridicata”. Aceasta gala are caracter competitiv, spectacolele intrand in atenția unui juriu de specialitate, format din: Doina Papp, Mihaela Michailov și Octavian Szalad.…

- Aceasta gala are caracter competitiv, spectacolele intrand in atenția unui juriu de specialitate, format din: Doina Papp, Mihaela Michailov și Octavian Szalad. Așadar, in data de 6 noiembrie 2023, de la orele 10:00, Teatrul de Papuși „Prichindel” va susține la Sala Țandarica, București, spectacolul…

- Spectacolul „Hansel & Gretel – o poveste urbana”, susținut de Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia la „Gala Aniversara ImPuls Țandarica – 78 de ani cu cortina ridicata” Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia va participa la „Gala Aniversara ImPuls Țandarica – 78 de ani cu cortina ridicata”.…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia participa la Festivalul Național de Teatru cu spectacolul ”Muzicanții din Bremen” Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia a fost selecționat la unul din cele mai importante festivaluri din țara – Festivalul Național de Teatru, care ajunge anul acesta…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia va participa la Festivalul Național de Teatru, de la București, cu spectacolul „Muzicanții din Bremen” Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia a fost selecționat la unul din cele mai importante festivaluri din țara – Festivalul Național de Teatru,…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia a fost selecționat la unul din cele mai importante festivaluri din țara – Festivalul Național de Teatru, care ajunge anul acesta la cea de-a 33-a ediție și se va desfașura la București, in perioada 20 – 30 octombrie. Tema acestei ediții este „Laboratoarele…